Alain Sahli wird neuer Leiter von Schutz und Rettung Bern
Der Berner Gemeinderat hat Alain Sahli auf Anfang 2026 zum neuen Leiter von Schutz und Rettung Bern gewählt. Sahli tritt die Nachfolge von Simon Zumstein an, der nach zehn Jahren an der Spitze der Organisation zurücktritt.
(Keystone-SDA) Alain Sahli absolvierte 1997 die Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Bern und übernahm im Laufe der folgenden Jahre sukzessive weitere Funktionen und mehr Verantwortung, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.
Seit fünf Jahren übt Sahli die Funktion als Bereichsleiter und Kommandant der Feuerwehr der Stadt Bern aus. Er habe insbesondere die Zusammenarbeit mit verschiedenen Milizfeuerwehren der Agglomerationsgemeinden gestärkt und 2019 die Fusion der beiden städtischen Abteilungen Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt und der damaligen Sanitätspolizei zu Schutz und Rettung Bern eng begleitet.