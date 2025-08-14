The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Alain Sahli wird neuer Leiter von Schutz und Rettung Bern

Keystone-SDA

Der Berner Gemeinderat hat Alain Sahli auf Anfang 2026 zum neuen Leiter von Schutz und Rettung Bern gewählt. Sahli tritt die Nachfolge von Simon Zumstein an, der nach zehn Jahren an der Spitze der Organisation zurücktritt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Alain Sahli absolvierte 1997 die Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Bern und übernahm im Laufe der folgenden Jahre sukzessive weitere Funktionen und mehr Verantwortung, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Seit fünf Jahren übt Sahli die Funktion als Bereichsleiter und Kommandant der Feuerwehr der Stadt Bern aus. Er habe insbesondere die Zusammenarbeit mit verschiedenen Milizfeuerwehren der Agglomerationsgemeinden gestärkt und 2019 die Fusion der beiden städtischen Abteilungen Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt und der damaligen Sanitätspolizei zu Schutz und Rettung Bern eng begleitet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft