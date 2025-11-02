Alkoholisierte Autolenkerin gerät in Gontenschwil AG aufs Bahngleis

Keystone-SDA

Eine 58-Jährige ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Gontenschwil AG mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Nach einer Fahrt über einen Acker blieb das Fahrzeug auf den Gleisen der Wynentalbahn stehen. Als Unfallursache steht Alkoholeinfluss im Vordergrund.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Aargauer Kantonspolizei registrierte bei der Lenkerin einen Atemalkoholwert von mehr als 1 Milligramm pro Liter, was einem früheren Wert von über 2 Promille entspricht.

«Ihre starke Alkoholisierung dürfte sicherlich einen grossen Teil zum Unfallgeschehen beigetragen haben», schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung vom Sonntag. Der Führerausweis sei der Frau abgenommen worden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 23.30 Uhr auf der Oberkulmerstrasse. Die Lenkerin blieb beim Unfall unverletzt. Die Gleise der Wynentalbahn, die von der Aargau Verkehr AG (AVA) betrieben wird, wurden noch in der Nacht auf Sonntag überprüft. Es wurden keine Beschädigungen festgestellt.