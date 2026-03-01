Alkoholisierter Autofahrer bei Selbstunfall in Wittnau AG verletzt

Ein 63-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Wittnau AG unter starkem Alkoholeinfluss einen Selbstunfall verursacht. Dabei zog er sich Verletzungen zu.

(Keystone-SDA) Der Mann kam kurz nach 14.00 Uhr mit dem Auto von der Strasse ab und prallte gegen einen Baum, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit habe sich gezeigt, dass der Automobilist stark alkoholisiert unterwegs gewesen sei.

Die Ambulanz brachte den Autofahrer ins Spital und die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab. Am Auto entstand Totalschaden.