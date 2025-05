Alliance F feiert 125-Jahre-Jubiläum mit Manifest

Alliance F weist in einem Manifest auf die Gefahr des Verlusts von Frauenrechten durch die Gefährdung der demokratischen Ordnung hin. Der schweizerische Frauendachverband feiert am Samstag in Bern an seiner Delegiertenversammlung sein 125-jähriges Bestehen.

(Keystone-SDA) Unter dem Titel «Ein Manifest für Frauen und Demokratie» veröffentlichte der Verband zum Jubiläum seine Forderungen, wie der Webseite von Alliance F zu entnehmen war. Gemäss dem Manifest steht die Demokratie am Scheideweg.

In zahlreichen Ländern seien autoritäre Herrscher an der Macht, welche die demokratischen Institutionen untergraben würden. Dies stelle eine Gefahr für Frauenrechte dar. Diese werden oftmals als erste beschnitten, wie es im Text hiess.

An der Versammlung wurde unter anderem eine neue Nationalhymne vorgeschlagen. Diese würdigt die Frauen in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Der Text wurde von Flavia Kleiner und Sophie Hunger geschrieben. Die Musik ist von Sophie Hunger, angelehnt an den Schweizerpsalm.