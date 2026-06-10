Alt Nationalrat Jean Ziegler stirbt im Alter von 92 Jahren

Keystone-SDA

Der Soziologe Jean Ziegler ist am Mittwoch im Alter von 92 Jahren verstorben. Seine Frau bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ziegler kam am 19. April 1934 in Bern zur Welt. Neben seinem Engagement als Nationalrat dozierte Ziegler als Soziologie-Professor an der Universität Genf. Weiter unterrichtete er auch an den Universitäten Bern, Grenoble und Paris, wie das Historische Lexikon der Schweiz angibt.

Als Präsident der Parlamentariergruppe Schweiz-Dritte Welt war Ziegler ein umtriebiger und umstrittener Volksvertreter, der einen langen Kampf gegen die Banken und die Wirtschaftslobby in der Schweiz und im Ausland führte. Dazu verfasste er zahlreiche Werke, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden, wie «Die Schweiz wäscht weisser» (1990) oder «Der Hass auf den Westen» (2009), wie es weiter hiess. Der Genfer sass insgesamt 27 Jahre für die SP im Nationalrat.

Nach seinem Rückzug aus der Schweizer Politik setzte der Genfer seine Karriere und sein langjähriges Engagement zugunsten von Entwicklungsländern international fort. Von 2000 bis 2008 war Ziegler Sonderbeauftragter des UN-Menschenrechtsrats für das Recht auf Nahrung. In der Folge war er Mitglied des Beratenden Ausschusses des Menschenrechtsrats.