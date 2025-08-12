The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Altdorf finanziert Notbusse für Eggbergler Schulkinder weiterhin

Keystone-SDA

Bei Föhnlage kann das halbe Dutzend Schulkinder des Altdorfer Weilers Eggberge nicht wie gewohnt mit der Seilbahn zur Schule. Dann verkehren Notbusse, die seit Ende Mai die Gemeinde finanziert. Diese Übergangslösung wird nun fortgesetzt, wie der Gemeinderat am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Luftseilbahn hatte die Finanzierung der Notfalltransporte im Frühjahr eingestellt, da der Leistungsauftrag fehle. Die Gemeinde sah sich «in der Pflicht», eine Übergangslösung zu organisieren, sagte Gemeindevizepräsident Ruedi Bomatter (Mitte) zu Keystone-SDA. Sie übernehme die Kosten, bis die Zuständigkeit für die Ersatztransporte geklärt sei. «Rechtliche Abklärungen» dazu würden laufen, hiess es in der Mitteilung weiter.

Ein ortsansässiges Taxiunternehmen führe den Transport bei Föhnlage durch. Die Kosten dafür könnten aufs Jahr hinaus nicht geschätzt werden. Von Ende Mai bis zu den Sommerferien kamen die Notbusse drei Mal zum Einsatz.

Im Herbst 2024 war zur Erreichbarkeit der Eggberge eine Petition aus der Bevölkerung bei der Gemeinde eingegangen. Erste Gespräche dazu im Mai brachten die Übergangslösung zu den Schultransporten hervor.

Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Unternehmens Luftseilbahn Flüelen-Eggberge sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern des Weilers suche die Gemeinde weiter nach einer definitiven Lösung. Sobald diese gefunden sei, will der Gemeinderat weiter informieren.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft