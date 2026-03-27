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Am Stimmen Festival in Ettiswil LU erklingen Jodel, Pop und Salsa

Keystone-SDA

Am Stimmen Festival in Ettiswil finden elf Konzerte statt, die allesamt unterschiedliche Töne anschlagen. Von Jodel über Pop bis Salsa ist vom 4. bis 7. Juni alles dabei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für Urchiges sorgt das Jodlerchörli Geuensee, das gemeinsam mit dem Luzerner Organisten Wolfgang Sieber eine Jodlermesse bestreitet, wie dem am Freitag veröffentlichten Programm zu entnehmen ist. Pop gibt es von den beiden Schweizer Sängerinnen Caroline Chevin und Heidi Happy zu hören. Mit Salsa wartet das in der Schweiz gegründete Kollektiv Nolosé auf.

Auch das gesprochene Wort erhält am Stimmen Festival seinen Platz. Der Bündner Autor Arno Camenisch trägt seine Geschichten vor. Für Stimmung bei den jüngsten Besucherinnen und Besuchern soll die Kinderband Laurent & Max sorgen.

Das Festival findet zum 22. Mal statt. Neben der Mehrzweckhalle des Dorfes wird auch die Kirche, eine Kapelle und das Schloss Wyher bespielt. Neben der klanglichen Vielfalt will das Festival auch Schweizer Musiktalente hervorheben, wie es in der Mitteilung zum Programm hiess.

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