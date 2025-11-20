Ambulanzen bringen nach Unfall auf A14 acht Personen ins Spital

Keystone-SDA

Nach einem Auffahrunfall auf der A14 in Ebikon LU sind acht Personen zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag um 6:45 Uhr in Fahrtrichtung Luzern. In den drei Fahrzeugen befanden sich neun Personen.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 30’000 Franken. Der Unfall brachte den Morgenverkehr erheblich ins Stocken.