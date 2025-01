Andie MacDowell: «Habe nun die beste Zeit meines Lebens»

Hollywood-Schauspielerin Andie MacDowell (66) musste den Alltag ohne ihre erwachsenen Kinder eigenen Angaben zufolge erst geniessen lernen. "Ich bin jetzt so glücklich wie schon lange nicht mehr", erzählte MacDowell in der "Drew Barrymore Show". "Ich bin nach South Carolina gezogen und kümmere mich wirklich gut um mich selbst. Es hat ewig gedauert. Denn als meine Kinder ausgezogen sind, habe ich eine riesige Leere in meinem Leben gespürt, weil sie mir so wichtig waren."