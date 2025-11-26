Andrea Schelbert will Gemeindepräsidentin von Schwyz werden

Die Schwyzer Gemeinderätin Andrea Schelbert (FDP) will Gemeindepräsidentin werden. Wie die Gemeinde Schwyz am Mittwoch mitteilte, kandidiert die 52-jährige Unternehmerin und Sozialvorsteherin als Nachfolgerin von Peppino Beffa (Mitte).

(Keystone-SDA) Beffa hatte im Oktober bekanntgegeben, bei den Erneuerungswahlen vom 19. April 2026 nicht mehr zu kandidieren. Wahlvorschläge können noch bis am 11. März eingereicht werden. Gemäss der Mitteilung verzichtet auch Gemeindevizepräsident Markus Furrer (SVP).

Säckelmeister Benno Laimbacher (FDP) sowie die Gemeinderäte Ivo Tschümperlin (FDP) und Andy Tschümperlin (SP) treten erneut an. Die restlichen vier Mitglieder des Gemeinderats sind bis 2028 gewählt