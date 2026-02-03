Andreas Rickenbacher soll Swatch-Verwaltungsrat werden

Keystone-SDA

Der ehemalige Berner SP-Regierungsrat Andreas Rickenbacher soll Verwaltungsrat der Swatch Group werden. Die Generalversammlung wird Mitte Mai über die Wahl befinden.

(Keystone-SDA) Das Profil und der berufliche Werdegang Rickenbachers seien wichtige Vorteile für die Umsetzung der Strategie der Gruppe, teilte der Bieler Uhrenkonzern am Dienstag mit.

Rickenbacher ist Betriebswirt und war von 2006 bis 2016 Regierungsrat des Kantons Bern. Er stand der damaligen Volkswirtschaftsdirektion vor. Zuvor war Rickenbacher Unternehmer und Berater.

Heute ist Rickenbacher Mitglied verschiedener Verwaltungsräte, etwa beim Energiekonzern BKW. Er ist ausserdem Ratspräsident der Unfallversicherung SUVA und Präsident der Stiftung Switzerland Innovation sowie des Schweizer Zentrums für Elektronik und Mikrotechnik.