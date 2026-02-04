Angelina Minnig neue Leiterin des Thuner Stadtarchivs

Keystone-SDA

Die 33-jährige Kanderstegerin Angelina Minnig wird neue Leiterin des Thuner Stadtarchivs. Sie tritt die Nachfolge von Anita Egli an, die nach 16 Jahren als Stadtarchivarin vorzeitig in den Ruhestand geht.

(Keystone-SDA) Minnig wird ihre neue Funktion Anfang Juni übernehmen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Sie arbeitet seit August 2024 im Thuner Stadtarchiv und verfügt über einen Masterabschluss in Geschichte.

Anita Egli wurde 2009 Thuner Stadtarchivarin. Unter ihrer Leitung habe sich die Institution von einem internen Verwaltungsdienst zu einer modernen, publikumsorientierten Dokumentationsstelle gewandelt, schreiben die Thuner Stadtbehörden in der Mitteilung.

Sie leistete ausserdem wichtige Arbeit bei der geschichtlichen Aufarbeitung verschiedener Themen. So bearbeitete sie etwa Anfragen im Zusammenhang mit fürsorgerischem Freiheitsentzug und unterstützte Betroffene bei der Suche nach Informationen aus ihrer Vergangenheit.