Anhänger fährt in Schongau LU in eine Baumschule

Keystone-SDA

In Schongau ist am Montagmittag ein Anhängerzug von der Strasse abgekommen und in eine Baumschule gefahren. Für die Bergung des Anhängerzugs musste die betroffene Strasse vorübergehend gesperrt werden, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Montag kurz vor 12:30 Uhr. Der Anhängerzug war in Fahrtrichtung Fahrwangen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kam in einer Baumschule zum Stillstand, wie es hiess.

Die Feuerwehr Regiowehr Aesch steht noch immer im Einsatz, wie Simon Kopp von der Staatsanwaltschaft kurz vor 16 Uhr gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Verletzt wurde niemand.