Anteil der Katholiken sinkt im Kanton Luzern unter 50 Prozent

Keystone-SDA

Die Mehrheit der Luzernerinen und Luzerner bezeichnen sich nicht mehr der römisch-katholischen Landeskirche angehörig. Der Anteil der Katholikinnen und Katholiken an der Bevölkerung über 15 Jahren lag 2024 mit 49 Prozent erstmals unter der 50 Prozent-Marke.

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(Keystone-SDA) Dies hat Lustat Statistik Luzern am Montag mitgeteilt. 2023 waren noch 51 Prozent der Bevölkerung katholisch, 2014 noch 63 Prozent.

Lustat beruft sich bei diesen Zahlen auf die Strukturerhebung des Bundesamt für Statistik. Demnach gaben 8 Prozent der Luzerner Bevölkerung 2024 an, der evangelisch-reformierten Konfession zugehörig zu sein. Das sind gleich viele wie 2023. 2014 waren es 10 Prozent.