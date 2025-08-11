Appenzeller Kantone beschaffen gemeinsame Geoinformationsplattform

Keystone-SDA

Die beiden Appenzeller Kantone haben die Beschaffung einer gemeinsamen Geoinformationsplattform beschlossen. Dieses soll den steigenden Anforderungen an Geodaten gerecht werden.

(Keystone-SDA) Bisher arbeiteten die beiden Appenzeller Kantone in der Interessengemeinschaft geografisches Informationssystem AG mit dem Kanton St. Gallen zusammen, hiess es in einer Mitteilung vom Montag. Wegen neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen im Kanton St. Gallen sei dies künftig aber nicht mehr möglich.

Die Einführung der neuen Geoinformationsplattform ist für das Jahr 2027 geplant und werde je nach Anbieter zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen. Die Finanzierung erfolgt in Appenzell Innerrhoden durch den Kanton. In Appenzell Ausserrhoden tragen der Kanton und die Gemeinden die Kosten je zur Hälfte.