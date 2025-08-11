The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Appenzeller Kantone beschaffen gemeinsame Geoinformationsplattform

Keystone-SDA

Die beiden Appenzeller Kantone haben die Beschaffung einer gemeinsamen Geoinformationsplattform beschlossen. Dieses soll den steigenden Anforderungen an Geodaten gerecht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bisher arbeiteten die beiden Appenzeller Kantone in der Interessengemeinschaft geografisches Informationssystem AG mit dem Kanton St. Gallen zusammen, hiess es in einer Mitteilung vom Montag. Wegen neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen im Kanton St. Gallen sei dies künftig aber nicht mehr möglich.

Die Einführung der neuen Geoinformationsplattform ist für das Jahr 2027 geplant und werde je nach Anbieter zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen. Die Finanzierung erfolgt in Appenzell Innerrhoden durch den Kanton. In Appenzell Ausserrhoden tragen der Kanton und die Gemeinden die Kosten je zur Hälfte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft