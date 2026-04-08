Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn sinkt auf 3,3 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn ist die Arbeitslosenquote im März von 3,5 auf 3,3 Prozent gesunken. Der Grund ist ein saisonaler Rückgang der Arbeitslosen im Baugewerbe, wie die Staatskanzlei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Insgesamt habe die Zahl der Arbeitslosen im März gegenüber dem Vormonat Februar um 271 auf 4894 Personen abgenommen. Die Solothurner Quote liegt über dem Schweizer Durchschnitt von 3,1 Prozent.

Die Zahl der registrierten Stellensuchenden im Kanton Solothurn hat gemäss Medienmitteilung Ende März bei 7915 Personen gelegen. Im Februar seien es noch 7991 gewesen. Das macht einen Unterschied von 76 Personen. Im März 2025 seien 7382 Stellensuchende registriert gewesen.

Im abgelaufenen Monat hätten sich 25 Betriebsabteilungen für Kurzarbeit vorangemeldet oder die bestehende Bewilligung verlängern wollen. Davon könnten 534 Arbeitsplätze betroffen sein.