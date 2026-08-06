Arbeitslosenquote steigt im Juli saisonbedingt leicht an

Keystone-SDA

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Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat im Juli leicht zugenommen. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Dies dürfte allerdings saisonalen Effekten zuzuschreiben sein - diese herausgerechnet verharrte die Quote auf 3,1 Prozent.

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(Keystone-SDA) Ende Juli 2026 waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) schweizweit insgesamt 139’276 Personen als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag bekanntgab. Das waren 1,1 Prozent mehr als im Juni und 7,8 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Zahl der Stellensuchenden erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Derweil waren 4,4 Prozent weniger offene Stellen bei den RAV gemeldet, wobei rund zwei Drittel der insgesamt 45’156 gemeldeten offenen Jobs der Meldepflicht unterlagen.

Saisonbereinigt ging die Zahl der offenen Stellen weniger stark zurück, nämlich um 0,6 Prozent. In dieser Kennzahl werden saisonale Effekte zur besseren Einschätzung der Lage auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigt, die aufgrund der Wetterlage das Bild etwa auf dem Bau oder im Gastgewerbe verzerren können.

Kurzarbeit nimmt weiter ab

Weiter gab das Seco am Donnerstag auch Daten zur Kurzarbeit bekannt, diese werden jeweils allerdings mit Verzögerung publiziert. Im April waren noch 3,2 Prozent weniger Personen von Kurzarbeit betroffen als noch im März. Insgesamt befanden sich 673 Betriebsabteilungen in Kurzarbeit, das ist ein Minus von 41 oder 5,7 Prozent.

Erst im Mai hatte der Bundesrat entschieden, dass Schweizer Betriebe weiterhin bis zu zwei Jahre lang Kurzarbeitsentschädigung beziehen können. Damit sollen im schwierigen wirtschaftlichen Umfeld Stellen erhalten werden. Normalerweise können Unternehmen während höchstens 12 Monaten Kurzarbeit geltend machen. Die nächste Überprüfung der Maximalbezugsdauer erfolgt Ende 2026.