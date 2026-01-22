Archäologischer Dienst Bern braucht mehr Depot- und Archivraum

Keystone-SDA

Der Archäologische Dienst des Kantons Bern braucht mehr Platz, um Funde zwischenzulagern und Dokumente zu archivieren. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat für die Erweiterung und den Umbau des Funddepots einen Kredit von 4,41 Millionen Franken. Das Kantonsparlament wird im Sommer entscheiden.

(Keystone-SDA) Das Funddepot des Archäologischen Dienstes ist seit über zehn Jahren maximal ausgelastet, wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Auch das als Ersatz genutzte Palettenlager komme an seine Belastungsgrenze.

Weiter sollen auch die Lagerung und der Schutz des Dokumentenarchivs verbessert werden. Die Liegenschaft des Archäologischen Dienstes befindet sich an der Brünnenstrasse in Bern.