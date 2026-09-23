Bild des Tages

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Der Hahn auf dem Kirchturm erinnert reformierte Gläubige an den Verrat Jesu. Er mahnt zu Treue, Ehrlichkeit und Wachsamkeit. Der Storch auf dem Kirchturm? Der macht wohl nur Pause auf seiner jährlichen Reise in den Süden.
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