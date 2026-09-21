25 Jahre seit 9/11: Ein Auslandschweizer erinnert sich

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Emilie Ridard Auswanderung, Rückkehr in die Schweiz, Familie, Schulbildung, Renten, Banken, Versicherungen... Ich interessiere mich für die Schweizer und Schweizerinnen im Ausland und informiere sie über alltägliche oder grössere Themen, die sie beschäftigen und betreffen. Begeistert von Sprachen und Kulturen, führte mich mein beruflicher Werdegang über Stationen im Marketing und als Assistentin schliesslich in die Welt des Journalismus, in einer Position, die es mir zudem ermöglicht, mit der ganzen Welt zu kommunizieren. Weitere Sprache: 1 Français fr 25 ans des attentats du 11-Septembre et droit de vote des Suisses à l’étranger Original Mehr 25 ans des attentats du 11-Septembre et droit de vote des Suisses à l’étranger

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Wussten Sie, dass bei den Anschlägen vom 11. September 2001 Schweizerinnen und Schweizer ums Leben gekommen sind?

Das ist nun 25 Jahre her. Terroristen entführten mehrere Flugzeuge und flogen damit unter anderem in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York.

Meine Kollegin Melanie Eichenberger hat den bewegenden Bericht des Schweizers Beat Reinhart aufgezeichnet, der die Tragödie miterlebt, aber noch nie darüber gesprochen hat. Bis jetzt.

Herzliche Grüsse,

Emilie Ridard

Wie ist das bei Ihnen?

Seit der Veröffentlichung unseres Artikels darüber, was Auslandschweizer:innen ihrem Heimatland bringen, sind mehrere Kommentare zur Diskussion hinzugekommen.

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Mehr Auslandschweizer Gemeinschaft Auslandschweizer: Bürde oder Bereicherung für die Schweiz? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Nutzen der Schweizer Diaspora für die Heimat ist regelmässig Gegenstand von Debatten. Wir haben die Auslandschweizer:innen gefragt, was sie dazu meinen. Mehr Auslandschweizer: Bürde oder Bereicherung für die Schweiz?

Neben den überwiegend finanziellen Aspekten hat ein Gedanke zu einem weniger greifbaren Aspekt meine Aufmerksamkeit erregt:

«Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen in der Schweiz neidisch auf uns sind, weil wir den Mut hatten, etwas Neues zu wagen, und es geschafft haben, uns ein neues Leben aufzubauen. Ich finde das wirklich schade (…), denn in unseren Herzen bleiben wir immer Schweizer, und darauf sind wir alle stolz.»

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Themen, für Sie im Ausland ausgewählt

«Den Morgen des 11. September halte ich mir immer frei. Es steht nichts in meiner Agenda, seit 25 Jahren», berichtet Beat Reinhart, der noch immer von den Ereignissen des 11. September 2001 erschüttert ist.

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Mehr Auslandschweizer Gemeinschaft 25 Jahre nach 9/11: «Ich habe nie darüber geredet, bis jetzt» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Am Morgen des 11. September 2001 arbeitete Auslandschweizer Beat Reinhart direkt gegenüber den angegriffenen Twin Towers. Er hat die Anschläge hautnah miterlebt. Ein Protokoll. Mehr 25 Jahre nach 9/11: «Ich habe nie darüber geredet, bis jetzt»

Heute gibt es in der Schweiz kein Denkmal von nationaler Bedeutung, das den Opfern des Holocausts und des Nationalsozialismus gewidmet ist. Die Auslandschweizer-Organisation (ASO) hatte sich dafür eingesetzt, dies zu ändern. Das Projekt wurde vor einigen Tagen in Bern vorgestellt, allerdings ohne die Anwesenheit der ASO.

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Mehr Auslandschweizer Gemeinschaft Das Schweizer Shoah-Mahnmal-Projekt wurde ohne die ASO präsentiert Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die ASO, Initiatorin des Projekts für ein schweizerische Mahnmal zur Schoah und zum Nationalsozialismus, wurde nicht zur Präsentation eingeladen. Mehr Das Schweizer Shoah-Mahnmal-Projekt wurde ohne die ASO präsentiert

Unsere Serien gehen weiter. Zunächst bei den Schweizer Unternehmern im Ausland: Hier erfahren Sie die Geschichte von Christophe Schär, der die Zürcher Finanzwelt hinter sich gelassen hat, um in Patagonien Wolle zu produzieren.

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Mehr Auslandschweizer Gemeinschaft Der Schweizer Banker, der die Weite suchte Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Vom Paradeplatz in die patagonische Steppe: Wie der Schweizer Christoph Schär den Sprung aus der Finanzwelt wagte, um sich in Argentinien ein neues Leben als Schafzüchter aufzubauen. Mehr Der Schweizer Banker, der die Weite suchte

Und hier ist eine neue Folge von «Abstimmen aus dem Ausland», einer Reihe von Erfahrungsberichten von Auslandschweizer:innen, die schildern, warum es ihnen am Herzen liegt, sich an den politischen Entscheidungen ihres Landes zu beteiligen.

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Mehr Auslandschweizer Gemeinschaft «Abstimmen ist für mich eine Art, der Schweiz etwas zurückzugeben» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Zarina Garcia-Camou lebt in Mexiko. Sie kann nicht an jeder Abstimmung in der Schweiz teilnehmen, fand aber einen Weg, ihrer Faszination für die Schweiz zu folgen. Mehr «Abstimmen ist für mich eine Art, der Schweiz etwas zurückzugeben»

Die nächste Folge unseres Podcasts «Ade merci, Schweiz» wird sich übrigens mit diesem Thema befassen. Dort geht es um die Ausübung der Bürgerrechte, politisches Engagement und natürlich um die elektronische Stimmabgabe. Sie erscheint am 1. Oktober.

👉 Hier finden Sie weitere Artikel für die Fünfte Schweiz.

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