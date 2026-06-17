Armin Hartmann will Luzerner Kultur- und Bildungsdirektor bleiben

Keystone-SDA

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Der Luzerner Regierungsrat Armin Hartmann (SVP) tritt 2027 erneut zu den Gesamterneuerungswahlen an und will Bildungs- und Kulturdirektor bleiben. Spekulationen, wonach er als Finanzdirektor kandidieren könnte, dementierte er an einer Medienkonferenz am Dienstag.

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(Keystone-SDA) «Heute soll Klarheit geschaffen werden», sagte Hartmann an der Medienorientierung in einem Sitzungszimmer der Frey + Cie Gruppe in Rothenburg. «Ich habe die Arbeit als Bildungs- und Kulturdirektor vor drei Jahren mit viel Elan aufgenommen und möchte sie weiterhin erfolgreich fortführen.» Er fühle sich in seinem Departement wohl und sei am richtigen Ort, so der Schlierbacher.

Spekulationen, wonach er das Finanzdepartement übernehmen möchte, hätten ihn während drei Jahren lang begleitet. Die Arbeit sei sinnstiftend und mit Emotionen verbunden. Wer mit Finanzen zu tun habe, müsse die Emotionen jedoch aussen vor lassen, sagte Hartmann.

«Gordischen Knoten gelöst»

Beim Rückblick auf seine bisherige Zeit als Bildungs- und Kulturdirektor nannte er insbesondere die Attraktivierung des Lehrerberufs sowie die Förderung der mittelgrossen Kulturbetriebe als wichtigste Erfolge. Bei Letzterem habe es gegolten, den «gordischen Knoten» zu lösen. Zudem habe er seinen Leitsatz umgesetzt: «Wir bringen Bildung zurück ins Zentrum der politischen Diskussion.»

Als grösste Herausforderungen der kommenden Jahre bezeichnete er den Lehrpersonenmangel, den Umgang mit der Heterogenität in den Schulen sowie die Umsetzung der Förderung der mittelgrossen Kulturbetriebe.

Nun freue er sich auf die kommenden Tage. Schul- und Lehrabschlussfeiern sowie Maturafeiern zu besuchen, sei «die schönste Zeit als Bildungsdirektor», sagte Hartmann.

Präsidentschaft steht bevor

Hartmann schaffte bei den Gesamterneuerungswahlen im April 2023 den Sprung in die Regierung und trat die Nachfolge des nicht mehr kandidierenden Paul Winiker (SVP) an. Ab dem 1. Juli 2026 steht Hartmann der Regierung als Präsident vor.

Die Luzerner Gesamterneuerungswahlen finden am 21. März 2027 statt.