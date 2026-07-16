Arosa Bergbahnen AG mit bisher erfolgreichstem Geschäftsjahr

Keystone-SDA

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Die Arosa Bergbahnen haben das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Nettoerlös von 38 Millionen Franken abgeschlossen. Es handle sich um das beste Ergebnis der Geschichte, teilte das Unternehmen mit.

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(Keystone-SDA) Erzielt wurden ein Nettoerlös von 38,5 Millionen Franken sowie ein Jahresgewinn von 3,6 Millionen Franken.

Die Winter-Ersteintritte seien zwar leicht zurückgegangen, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag. Sie lagen knapp unter dem Vorjahreswert, aber immer noch rund 5 Prozent über dem 5-Jahres-Durchschnitt.

Das Gesamtergebnis habe unter anderem dank einer starken Nachfrage, guten Wintersportbedingungen sowie hohen Umsätzen der Gastronomie gesteigert werden können. Das Sommergeschäft entwickelte sich besser als im Vorjahr. Mit 158’000 Gästen seien die Ersteintritte um 8,2 Prozent angestiegen und hätten den höchsten Wert der letzten Jahre erreicht.

Die positive Geschäftsentwicklung ermögliche es den Arosa Bergbahnen, die Leistungsentwicklung am Berg weiterzuführen. Im Geschäftsjahr 2026/2027 seien Investitionen von rund 10 Millionen Franken vorgesehen.

Dabei fliessen 1,4 Millionen Franken in eine neue Steuerung und mechanische Erneuerung der Sesselbahn Plattenhorn, 2,0 Millionen Franken in die neue Piste «Mittlere Waldschneise» mit neuer Beschneiungsanlage sowie in den Ausbau von Infrastrukturanlagen für die Beschneiung.