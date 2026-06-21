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Art Basel 2026 zog 90’000 Besucherinnen und Besucher an

Keystone-SDA

Die Kunstmesse Art Basel hat ihre diesjährige Ausgabe in Basel mit 90'000 Besucherinnen und Besuchern abgeschlossen. An der Messe, die am Sonntag zu Ende ging, nahmen 290 Galerien aus 43 Ländern teil.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Galerien hätten über alle Sektoren und Preissegmente hinweg starke Verkäufe gemeldet, teilte die Art Basel am Sonntag mit. Die diesjährige Ausgabe habe die Rolle Basels als zentralen jährlichen Treffpunkt des internationalen Kunstmarktes bestätigt.

Das Publikum reiste aus 103 Ländern an, wobei die europäische Beteiligung besonders stark war. Zudem besuchten Sammlerinnen und Sammler sowie Kunstfachleute aus Nord- und Südamerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika die Messe. Auch Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 270 Museen und Stiftungen waren anwesend.

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