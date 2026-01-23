The Swiss voice in the world since 1935
Asylsituation im Kanton Bern auf hohem Niveau stabil

Keystone-SDA

Die Lage im Berner Asyl- und Flüchtlingswesen hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Der Kanton betreibt heute acht Kollektivunterkünfte weniger als noch im Jahr zuvor, hiess es am Freitag vor den Medien.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Amt für Integration und Soziales ist aktuell für 40 Kollektivunterkünfte zuständig, wie aus der Mitteilung der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) hervorging. Zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr waren es noch 48. Derzeit würden rund 16’500 Personen im kantonalen Asylsystem betreut, also doppelt so viele wie vor Beginn des Ukrainekriegs.

An der Jahresmedienkonferenz blickte Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (SVP) zurück auf die vergangenen zehn Jahre in seiner Direktion. Er verwies dabei unter anderem auf neue Formen der intergrierten Versorgung im Gesundheitswesen und auf die fortschreitende Digitalisierung auch im Sozialbereich.

