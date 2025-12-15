The Swiss voice in the world since 1935
Attikawohnung in Flawil SG brennt – Niemand verletzt

Keystone-SDA

In einem Mehrfamilienhaus in Flawil im Kanton St. Gallen ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand. Es entstand allerdings beträchtlicher Sachschaden. Die Attikawohnung, in welcher der Brand ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Alle Bewohnerinnen und Bewohner der insgesamt fünf Parteien konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst sicherheitshalber kontrolliert.

Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken. Die Attikawohnung ist für die dreiköpfige Familie laut Polizei nicht mehr bewohnbar.

