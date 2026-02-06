Auch in der Zentralschweiz steigt die Zahl der Arbeitslosen leicht

Die Zahl der arbeitslosen Personen ist in den sechs Zentralschweizer Kantonen im Januar um insgesamt 265 gestiegen. In Uri, Schwyz und Nidwalden blieb die Arbeitslosenquote unverändert. Auch in den weiteren Kantonen lag sie unter dem Schweizer Durchschnitt.

Dieser betrug 3,2 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Dies bedeutete einen Anstieg von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Im Kanton Luzern waren 154 Personen mehr als arbeitslos gemeldet als noch im Dezember. In Zug waren es 106 Personen mehr. Total waren im Januar 379 Menschen auf Stellensuche.

Zug wies im vergangenen Monat die höchste Arbeitslosenquote der Zentralschweiz auf. Dort lag sie bei 2,9 Prozent, 0,1 Prozent höher als im Vormonat.

Im Kanton Luzern und in Obwalden stieg sie je um 0,1 Prozent auf 2,3 Prozent respektive 1,2 Prozent.

Auf letzterem Wert verharrte die Quote in Uri. In Nidwalden verblieb sie bei 1,3 Prozent.

Der einzige Kanton mit tieferer Arbeitslosigkeit als in den Urkantonen war im Januar Appenzell Innerrhoden mit 0,9 Prozent. Den höchsten Wert, 5,5 Prozent, verzeichnete der Kanton Jura.

