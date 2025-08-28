Auf dem E-Scooter beim Grenzübergang Kreuzlingen Uhren geschmuggelt
Ein 41-jähriger Moldawier hat am 23. August 213 mutmasslich gestohlene Uhren von Deutschland in die Schweiz geschmuggelt. Eingereist war er beim Grenzübergang Kreuzlingen TG mit dem E-Scooter. Er wurde von einer mobilen Patrouille des Zolls gestoppt.
(Keystone-SDA) Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Moldawier noch bis 2035 ein Einreiseverbot gilt, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte.
Neben seinem Rucksack hatte der Mann einen Sack mit drei Paketen bei sich. Darin befanden sich 213 Armband- und Taschenuhren. Er wurde der Kantonspolizei Thurgau übergeben.