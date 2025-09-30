The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Auf dem Titlis findet erstmals ein Elektrofestival statt

Keystone-SDA

Auf der Trübsee-Terrasse des Titlis findet am 22. und 29. November erstmals das Festival "Moving Mountain" für elektronische Musik statt. Die Titlis Bergbahnen wollen den Berg als Ort für Grossevents etablieren, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Organisation arbeiten die Bergbahnen mit dem Basler Club Nordstern und dem internationalen Musiklabel «All I Need» zusammen.

Mit dem Festival könnten «neue Zielgruppen» erreicht werden, wie sich CEO Norbert Patt zitieren liess. Pro Wochenende erwarten die Veranstaltenden rund 2000 Gäste, welche «internationale Top-Acts» zu hören bekommen sollen.

Der Titlis warte zudem mit einem neuen Eventzelt auf. Dieses könne ab diesem Winter auf der auf 1800 Metern über Meer gelegenen Trübsee-Terrasse flexibel aufgebaut werden. Es sei für verschiedene Veranstaltungen geeignet. Um dies zu ermöglichen, war eine umfassende Sanierung der Terrasse nötig.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft