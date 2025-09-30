Auf dem Titlis findet erstmals ein Elektrofestival statt
Auf der Trübsee-Terrasse des Titlis findet am 22. und 29. November erstmals das Festival "Moving Mountain" für elektronische Musik statt. Die Titlis Bergbahnen wollen den Berg als Ort für Grossevents etablieren, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Bei der Organisation arbeiten die Bergbahnen mit dem Basler Club Nordstern und dem internationalen Musiklabel «All I Need» zusammen.
Mit dem Festival könnten «neue Zielgruppen» erreicht werden, wie sich CEO Norbert Patt zitieren liess. Pro Wochenende erwarten die Veranstaltenden rund 2000 Gäste, welche «internationale Top-Acts» zu hören bekommen sollen.
Der Titlis warte zudem mit einem neuen Eventzelt auf. Dieses könne ab diesem Winter auf der auf 1800 Metern über Meer gelegenen Trübsee-Terrasse flexibel aufgebaut werden. Es sei für verschiedene Veranstaltungen geeignet. Um dies zu ermöglichen, war eine umfassende Sanierung der Terrasse nötig.