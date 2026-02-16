Auf Gold folgt Babyglück: Olympiasieger Loïc Meillard wird Vater
Kaum im Ziel, kündigt ein Moderator Nachwuchs im Hause Meillard an. Der Skirennfahrer feierte am Montag den Olympiasieg im Slalom. Und auch privat gibt es viel Grund zum Feiern.
(Keystone-SDA) Jubelnd fuhr der frisch gebackene Olympiasieger Loïc Meillard ins Ziel. Der Schweizer Skistar holte in Milano-Cortina das erste Schweizer Gold seit 1948.
Ein Moment grosser Freude – auch bei den Sportmoderatoren Stefan Hofmänner und Beat Feuz. Kaum fuhr Meillard über die Ziellinie, da brach es aus Hofmänner heraus: «Der wird bald Papa, das dürfen wir jetzt wohl verkünden.» Und Feuz wusste auch wann: Im Sommer soll es so weit sein.
Bereits seit mehreren Jahren sollen Meillard und Teambetreuerin Zoé Chastan ein Paar sein. Nun wird der 29-jährige Meillard erstmals Vater.