Auffällige Asylsuchende sollen separat untergebracht werden

Auffällige Asylbewerber sollten getrennt untergebracht werden Keystone-SDA

Auffällige Asylsuchende sollen in Bundesasylzentren in einem separaten Bereich untergebracht werden. Das Staatssekretariat für Migration testet ab Sommer 2026 an den Standorten Pasture in Balerna-Novazzano TI und Flumenthal SO ein neues Unterbringungskonzept.

(Keystone-SDA) Das Staatssekretariat für Migration (SEM) will damit den Betrieb in den Bundesasylzentren (BAZ) entlasten, wie es am Mittwoch mitteilte. Asylsuchende, die durch ihr Verhalten den Betrieb beeinträchtigen, sollen deshalb innerhalb des BAZ versuchsweise in einem eigenen Bereich untergebracht werden. Dies soll es dem SEM erlauben, den Betrieb in den allgemeinen Bereichen der Zentren offener zu gestalten.

Die grosse Mehrheit der Asylsuchenden in den Bundesasylzentren verhalte sich korrekt. Einige wenige, laut SEM nur einige Dutzende, belasten jedoch den Betrieb durch ihr auffälliges Verhalten. Diese Minderheit stelle für die übrigen Asylsuchenden und das Personal in den BAZ eine Belastung dar.

Beim Pilotprojekt sollen nun diese Asylsuchenden künftig in einem getrennten Bereich des BAZ mit einem angepassten Sicherheitsdispositiv, jedoch mit denselben Möglichkeiten für Beschäftigung und Ausgang, untergebracht werden. Dadurch erhofft sich das SEM einen positiven Einfluss auf die anderen Bereiche der BAZ. Dies erlaube dort eine schrittweise Reduktion der Sicherheitsmassnahmen.

Getestet werden soll auch, ob Anpassungen bei der Infrastruktur und bei den Betreuungsangeboten möglich sind. Damit soll der grossen Mehrheit der sich korrekt verhaltenden Asylsuchenden ein offeneres und von weniger Sicherheitsvorkehrungen geprägtes BAZ-Umfeld geboten werden.

Pilotprojekt für sechs Monate

Das Pilotprojekt dauert laut SEM sechs Monate. In dessen Rahmen sollen an den Standorten im Tessin und Kanton Solothurn in den getrennten Bereichen ausschliesslich männliche, volljährige Asylsuchende untergebracht werden, die den Betrieb des BAZ belasten. Es könnten aber auch Asylsuchende sein, die sich ausserhalb des Zentrums, dem sie zugewiesen wurden, unangemessen verhalten, schreibt das SEM.

Falls sich das Konzept in den BAZ bewähre, dehne das SEM dieses auf alle BAZ aus. Dafür seien bauliche Anpassungen nötig. Das SEM betreibe derzeit über 30 BAZ mit gegen 8000 Unterbringungsplätzen in der ganzen Schweiz. Aktuell sind in diesen Strukturen rund 6000 Asylsuchende untergebracht.