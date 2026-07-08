Aufmerksamer Fahrer verhindert Garageneinbruch in Wetzikon

Keystone-SDA

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Ein Fahrdienstleister hat am Dienstagmorgen in Wetzikon einen Einbruch in eine Autogarage verhindert. Dank seinen Beobachtungen konnten die beiden mutmasslichen Einbrecher von der Kantonspolizei Zürich verhaftet werden.

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(Keystone-SDA) Der Fahrdienstleister fuhr nach 3.20 Uhr zwei französischsprechende junge Männer in Wetzikon zu einer Autogarage, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Als die beiden ausgestiegen waren beobachtete der Fahrer, wie sie sich mit Sturmmasken und Handschuhen vermummten. Daraufhin rief er die Polizei, die nur kurze Zeit später eintraf und die beiden Verdächtigen in der Nähe der Autogarage verhaftete.

Bei den verhinderten Einbrechern handelt es sich um einen 23-jährigen Ivorer und einen 17-jährigen Franzosen. Polizeiliche Hinweise deuten darauf hin, dass die beiden Männer in die Garage einbrechen und Fahrzeuge daraus entwenden wollten. Im Anschluss an die polizeiliche Einvernahmen wurden sie den Untersuchungsbehörden zugeführt.

Laut Kantonspolizei ist es kein Einzelfall, dass sich die meist aus Frankreich stammenden Einbrecher, die es auf hochpreisige Fahrzeuge abgesehen haben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrdienstleistern an den Tatort begeben.