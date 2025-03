Auftakt zum Cortège der Basler Fasnacht 2025

Der Cortège der Basler Fasnacht hat am Montagnachmittag bei trockenem und mildem Wetter begonnen. Bei diesem grossen Umzug spielen die Cliquen, Wagen und Guggenmusiken ihre Sujets aus. Insgesamt 11'485 Personen in 442 Einheiten sind dieses Jahr beim Cortège angemeldet.

Nach dem Morgenstreich ist für viele Fasnächtler und Fasnächtlerinnen am Nachmittag ein dem Sujet entsprechender Auftritt angesagt. Am Cortège präsentieren die verschiedenen Formationen erstmals ihre Zugkostüme mit Larven, Requisiten und «Zeedeln» mit Mundart-Versen. All das wurde dem Sujet entsprechend entworfen und gebastelt.

Beliebte Sujets sind dieses Jahr die Austragung des European Song Contest (ESC) in Basel, der 100. Geburtstag des Künstlers Jean Tinguely, die abgesagte Totentanz-Veranstaltung, die Misere bei der Kantonspolizei sowie der Japankäfer.

Der Cortège geht am Mittwochnachmittag in die zweite Runde. Vorher ist aber am Dienstag die Kinderfasnacht und das freie «Gässle» der Cliquen, also Trommeln und Pfeifen ohne vorgegebene Route, angesagt.