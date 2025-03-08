Die Woche in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Willkommen zu unserer Auswahl einiger der wichtigsten – und buntesten – Geschichten der Schweiz der letzten sieben Tage.

Während Einsatzkräfte der Polizei im ganzen Land derzeit mit Fasnächtler:innen alle Hände voll zu tun haben, versuchen viele Schweizer Politiker:innen herauszufinden, wie sie mit dem unberechenbaren US-Präsidenten umgehen sollen. Auch die Parlamentarier:innen waren in der ersten Woche der Frühjahrssession fleissig – wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Entscheidungen.

Ausserdem: Sind die Gerüchte wahr, dass Céline Dion beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Basel einen besonderen Auftritt haben wird?