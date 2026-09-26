Die Woche in der Schweiz

«Im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung war ich damals persönlich stark verunsichert und hatte grosse Bedenken», schrieb Xhaka am Montag in einer Stellungnahme in den sozialen Medien, drei Tage nachdem die Zeitung Blick erstmals über die Angelegenheit berichtet hatte. «In dieser aufgewühlten Gefühlslage habe ich eine Impfbestätigung erworben, anstatt meine offenen Fragen auf dem vorgesehenen Weg zu klären. Heute sehe ich klar, dass dieser Weg nicht richtig war. Es war ein Fehler. Das tut mir leid.»

Xhaka, der damals für Arsenal spielte und aktuell Captain des englischen Teams Sunderland ist, wurde daraufhin aus dem Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft abgezogen. Er soll nächste Woche von der Staatsanwaltschaft in Luzern befragt werden. Dort hatte die Ärztin, der vorgeworfen wird, während der Pandemie falsche Corona-Zertifikate ausgestellt zu haben, ihre Praxis. Die Ärztin bestreitet die Vorwürfe.

Ein Rechtsexperte sagte am Dienstag gegenüber SRF News, die mögliche Strafe für Xhaka, der am Sonntag 34 Jahre alt wird, könnte relativ streng ausfallen. Er wies darauf hin, dass Urkundenfälschung eine Straftat sei, die mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden könne. «Gehen wir davon aus, dass Granit Xhaka nicht vorbestraft ist – also im Strafrecht Ersttäter – und wir es ja hier auch nicht mit einem Kapitalverbrechen zu tun haben: Dann gehe ich davon aus, dass es am Ende wahrscheinlich auf eine bedingte Geldstrafe hinauslaufen wird», sagte Sven Zimmerlin gegenüber SRF News. «Aber das wird die Staatsanwaltschaft oder das Gericht entscheiden.»