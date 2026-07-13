Heute in der Schweiz

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft ist im Viertelfinal der Weltmeisterschaft gegen Argentinien ausgeschieden. Ein erwartbares Ergebnis, könnte man meinen. Doch in der Schweiz überwiegt das Gefühl, durch die Schiedsrichterentscheide benachteiligt worden zu sein.

Nach dem Ausgleich zum 1:1 in der zweiten Halbzeit schien die Schweiz im Aufwind zu sein – wenn nicht Richtung Sieg, so doch in Richtung eines umkämpften Spiels gegen den amtierenden Weltmeister. Dann aber verwandelte ein VAR-Eingriff eine gelbe Karte gegen Argentinien in eine gelbe Karte wegen einer Schwalbe gegen den Schweizer Stürmer Breel Embolo. Da er bereits verwarnt war, musste er das Spielfeld verlassen. Mit nur noch zehn Spielern kassierte die Schweiz in der Verlängerung zwei Tore.

Die Schwalbe war zwar da. Doch die Entscheidung, den VAR bei einer harmlosen Aktion im Mittelfeld hinzuzuziehen, sowie die mutmassliche Nachsicht des Schiedsrichters gegenüber den Argentiniern zuvor, lösten eine grosse Kontroverse aus. Der erste, der sich beklagte, war der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin selbst, der nach der Niederlage sagte: «Die Entscheidung hat das Spiel zerstört, heute hat der Fussball leider nicht gesiegt.»

RSI schreibt in einem Kommentar: «Mit der Zeit wird man den Weg zum besten WM-Ergebnis seit 72 Jahren zu schätzen wissen. Doch im Moment überwiegt vor allem die Enttäuschung.«