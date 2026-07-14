Heute in der Schweiz

Die Hitzewelle zeigt: Zahlreiche Infrastrukturen in der Schweiz sind auf die zunehmenden Extremtemperaturen noch nicht vorbereitet.

Die anhaltende Hitzewelle bringt in der Westschweiz öffentliche Einrichtungen an ihre Grenzen . Berichte aus Genfer Spitälern und Gefängnissen zeigen, wie stark Patient:innen, Inhaftierte und Personal unter den hohen Temperaturen leiden.

In den Genfer Universitätsspitälern (HUG) protestierten Mitarbeitende gegen Temperaturen von 34 Grad in Patientenzimmern und bis zu 40 Grad in einzelnen Arbeitsräumen. Die Gewerkschaften fordern mehr Personal und eine nachhaltige Klimatisierung. Die Spitalleitung verweist auf die veralteten Gebäude und hat Sofortmassnahmen wie Ventilatoren, gekühlte Bereiche und einen Krisenstab eingeführt.

Auch in Gefängnissen der Romandie werden in den Zellen regelmässig mehr als 30 Grad gemessen. Inhaftierte verlangen Ventilatoren und besseren Zugang zu Duschen. Die Verwaltungen reagieren mit Wasser, kalten Mahlzeiten und angepassten Tagesabläufen, räumen aber ein, dass die alten Gebäude den steigenden Temperaturen kaum gewachsen sind.

Sowohl in den Spitälern als auch in den Gefängnissen sehen Verantwortliche und Aufsichtsgremien die bauliche Infrastruktur als zentrales Problem. Während kurzfristige Massnahmen die Folgen der Hitze lindern sollen, dürften umfassende Sanierungen noch Jahre auf sich warten lassen.