Heute in der Schweiz

Im Rahmen des Prozesses gegen Gulnara Karimova, die Tochter des ehemaligen usbekischen Präsidenten und frühere einflussreiche Figur der Regierung des Landes, hat das Bundesstrafgericht (BStGer) die Genfer Privatbank Lombard Odier verurteilt , weil sie keine organisatorischen Massnahmen zur Verhinderung von Geldwäscherei getroffen hat.

Die Bank muss eine Busse von drei Millionen Franken bezahlen. Ein ehemaliger Vermögensverwalter wurde der Geldwäscherei für schuldig befunden und zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt. Zudem ordnete das BStGer die Einziehung von 400 Millionen Franken an.

Karimova, die unter anderem Botschafterin Usbekistans bei der UNO in Genf war, wurde der Geldwäscherei, ungetreuen Geschäftsbesorgung, Korruption und der Leitung einer kriminellen Organisation beschuldigt. Die Strafkammer des BStGer stellte das Verfahren gegen die Frau und einen weiteren Angeklagten jedoch aufgrund eines dauerhaften Verfahrenshindernisses ein. Karimova verbüsst in ihrem Heimatland bis Dezember 2028 eine Freiheitsstrafe. Die usbekischen Behörden weigern sich, sie vor Ende der Strafe ausreisen zu lassen. Zu jenem Zeitpunkt werden die vom Eidgenössischen Departement des Innern angeklagten Straftaten bereits verjährt sein.

Karimova hatte über Strohmänner mehrere Bankkonten bei schweizerischen Finanzinstituten eröffnet und diese dazu genutzt, die illegale Herkunft der eingezahlten Gelder zu verschleiern. Laut den Ermittelnden handelte es sich dabei um Millionen, die vor allem aus Bestechungsgeldern stammten. Diese hatte Karimova von Telekommunikationsunternehmen im Gegenzug für den Zugang zum usbekischen Markt erhalten.