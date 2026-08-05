Heute in der Schweiz

Das Phänomen, dass Schweizerinnen und Schweizer beschliessen, ins benachbarte Frankreich zu ziehen, um den hohen Lebenshaltungskosten in der Schweiz zu entgehen, dabei aber den Job hier behalten , nimmt zu. Eine Situation, die für die betroffenen Regionen nicht unerhebliche soziale Folgen hat.

Der Tages-Anzeiger nennt das Beispiel des Ehepaars Girardin, das aus Sorge, in der Schweiz keinen würdigen Lebensabend verbringen zu können, nun im französischen Dorf Pougny wohnt. Sie zahlen monatlich 3’500 Franken Hypothekenrate – denselben Betrag, den sie zuvor in Genf für Miete gezahlt haben –, mit dem Vorteil, dass das Haus in zehn Jahren ihnen gehören wird.

Die beiden befinden sich in guter Gesellschaft. Derzeit leben 154’700 Schweizerinnen und Schweizer in Grenznähe – mehr Menschen, als in Lausanne, der viertgrössten Stadt der Schweiz, wohnen, wie die Zeitung schreibt. In den letzten sieben Jahren ist ihre Zahl um 14% gestiegen. Laut einer Ende Juli von Comparis veröffentlichten Umfrage sind rund 92’400 Menschen, was 4,2% der Bevölkerung der Westschweiz entspricht, aktiv auf der Suche nach einer Immobilie in Frankreich.

Der enorme Unterschied zwischen den Löhnen in der Schweiz und in Frankreich führt zu sozialen Ungleichgewichten in der Region, wo die Immobilienpreise in die Höhe schnellen – wer nicht in der Eidgenossenschaft arbeitet, kann sich diese mittlerweile nicht mehr leisten. Auch an unverzichtbaren Arbeitskräften mangelt es, zum Beispiel an medizinischem Personal, aber nicht nur. Selbst das Ehepaar Girardin musste einen Elektriker beauftragen, der aus einer 100 Kilometer weiter südlich gelegenen Region anreiste, da Fachkräfte aus der näheren Umgebung es vorziehen, lukrativere Aufträge in der Schweiz anzunehmen.