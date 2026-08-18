Heute in der Schweiz

Der Regen der letzten Tage war eine willkommene Erleichterung, aber er war bei weitem nicht genug.

Nach mehreren Wochen Hitze und Trockenheit ist der Regen in einen Grossteil der Schweiz zurückgekehrt. Die Temperaturen sind deutlich gesunken und mehrere Regionen haben endlich substanzielle Niederschläge erhalten. Die Entwicklung wurde mit Erleichterung aufgenommen, da die Schweiz einen der trockensten und heissesten Sommer ihrer jüngeren Geschichte erlebt hat.

Dieser Wetterwechsel bedeutet jedoch nicht, dass die Krise vorbei ist. Trotz der jüngsten Niederschläge stehen die Wasserreserven in vielen Teilen des Landes weiterhin unter Druck. Hydrologinnen und Hydrologen weisen darauf hin, dass der Grundwasserspiegel und einige Fliessgewässer viel länger brauchen, um sich zu erholen, als die Oberflächenböden. Mehrere Wochen regelmässiger Niederschläge wären nötig, um das im Lauf eines aussergewöhnlich trockenen Sommers angesammelte Defizit auszugleichen.

Die Folgen dieser Trockenheit sind im Landwirtschaftssektor weiterhin spürbar. Einige Betriebe mussten ihre Kulturen intensiver bewässern oder zusätzliches Futter kaufen, um das Vieh zu ernähren. Landwirtschaftliche Organisationen warnen vor einem Anstieg der Produktionskosten, der sich in den kommenden Monaten auf die Preise bestimmter Lebensmittel auswirken könnte.

Über den sommerlichen Notstand hinaus dreht sich die Debatte nun um die Kosten des Wassers. Angesichts der zunehmenden Trockenperioden sind mehrere Fachpersonen der Meinung, dass die Schweiz mehr investieren müsse, um ihre Wasserversorgung zu sichern. Einige Gemeinden bereiten sich bereits auf diese neue Realität vor. In Nyon beispielsweise dürfte sich die Wasserrechnung der Haushalte innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppeln, um die notwendige Infrastruktur zu finanzieren.