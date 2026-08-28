Heute in der Schweiz

Die Waadtländer Staatsrätin Valérie Dittli (links) und Bundespräsident Guy Parmelin besuchen am 27. August 2026 einen von der Dürre betroffenen Bauernhof in Carrouge im Kanton Waadt.

In einem gestern von Le Temps veröffentlichten Interview gab Dittli bekannt, dass sie die Mitte-Partei verlässt und für die Kantonsregierung unter ihrer neu gegründeten Liberalen Bewegungspartei kandidieren will.

«Ich erkannte die Partei einfach nicht mehr wieder», sagte Dittli, die fast zehn Jahre lang Mitglied war, gegenüber Le Temps. Ihr Austritt hat einen grossen Riss an der Spitze der kantonalen Partei verursacht.

Zwei Mitglieder des Vorstands der Waadtländer Mitte-Partei folgen Dittli: Laurent Chaubert, Präsident von Terre au Centre, und Yannick Escher, Gemeindepräsident von Henniez.

Die Rücktritte erfolgen vor dem Hintergrund von Spannungen innerhalb der Waadtländer Sektion der Mitte-Partei. Die Angriffe zwischen Dittlis Lager und Skeptischen haben sich in den letzten Wochen intensiviert. «Die Angriffe gegen Dittli sind von einer Gewalt und Bösartigkeit, die in einer Partei keinen Platz haben», sagte Chaubert. «Auch wenn es bedeutet, meine politische Karriere zu ruinieren, schliesse ich mich lieber einer Bewegung an, die echte Werte hochhält. Diese Manöver sind inakzeptabel.»

Die Waadtländer Staatsrätin steht seit einigen Monaten im Mittelpunkt zahlreicher Kontroversen, von denen die jüngste gestern ans Licht kam. Laut mehreren Medien wirft der Sektionsvorstand Lavaux-Oron ihr vor, versucht zu haben, rund 22’000 Franken abzuheben oder zu transferieren, die im Sommer 2025 auf einem Konto zur Unterstützung ihrer politischen Aktivitäten hinterlegt worden waren – ein Vorwurf, den Dittli zurückweist.

Dittli ist nicht die erste Schweizer Politikerin, die aus der Reihe tanzt und eine neue Partei gründet. So gründete Pierre Maudet, Mitglied der Genfer Regierung, im Jahr 2022 die Bewegung «Libertés et justice sociale» (Freiheiten und soziale Gerechtigkeit), nachdem er aus der Freisinnig-Demokratischen Partei ausgeschlossen worden war. Grund dafür war seine Verurteilung im Jahr 2022 wegen der Annahme unrechtmässiger Vorteile im Zusammenhang mit einer Reise nach Abu Dhabi. Im April 2023 feierte Maudet ein politisches Comeback, indem er auf der Liste seiner neuen Partei kandidierte und in die Genfer Kantonsregierung gewählt wurde.

Die Wahlen im Kanton Waadt sind für den 28. Februar 2027 angesetzt.