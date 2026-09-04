Heute in der Schweiz

Bei der Verleihung der Ig-Nobelpreise , die zum ersten Mal in der Schweiz in Zürich stattfand, wurde auch eine Schweizer Forschungsarbeit ausgezeichnet. Diese hatte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt.

Die Ig-Nobelpreise zeichnen seit 1991 skurrile wissenschaftliche Arbeiten aus, die Menschen zuerst zum Lachen und dann zum Denken anregen sollen. Eine teilweise in der Schweiz durchgeführte Studie erhielt den Preis für Bodenkunde: Dafür wurden Tausende identische Unterhosen in über 25 Ländern vergraben, um sie zwei Monate später wieder auszugraben.

Das Projekt von Agroscope und der Universität Zürich hatte bereits während seiner Durchführung im Jahr 2021 mediale Aufmerksamkeit erregt. Die Ergebnisse wurden im vergangenen Jahr in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Plants People Planet veröffentlicht. Die gesammelten Daten lieferten mit das umfassendste Bild, das je über die biologische Aktivität von Schweizer Böden erstellt wurde.

Unter den weiteren diesjährigen Preisträger:innen ist, nicht zuletzt wegen des Wagemuts, die Auszeichnung im Bereich Biologie hervorzuheben. Sie ging an Forschende aus Brasilien und Australien. Diese sind wiederholt behutsam auf verschiedene Körperteile von Giftschlangen getreten – zu unterschiedlichen Zeiten und bei verschiedenen Temperaturen –, um herauszufinden, was die Tiere zum Beissen bewegt.

Vor diesem Jahr fand die Ig-Nobelpreis-Zeremonie stets in den USA statt, am Massachusetts Institute of Technology (MIT) oder an der Harvard-Universität. Auch aufgrund der restriktiveren Einwanderungspolitik der Trump-Administration, die vielen Forschenden die Einreise in die USA verunmöglicht hätte, beschloss das Organisationskomitee, die Verleihung nach Zürich zu verlegen. Die Zeremonie soll künftig alle zwei Jahre in Zürich stattfinden, in den ungeraden Jahren wird sie in anderen europäischen Städten ausgetragen.