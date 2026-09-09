Heute in der Schweiz

Nach dem in Australien eingeführten Verbot hat die Debatte um soziale Medien auch in der Schweiz an Fahrt aufgenommen.

Soll die Nutzung sozialer Medien für Jugendliche verboten werden? Die Schweizer Bevölkerung zeigt sich bei diesem Thema radikal, wie das Portal Watson berichtet: Fast neun von zehn Personen befürworten ein solches Verbot.

In einer Umfrage des Instituts Demoscope im Auftrag von Watson sprechen sich 67% der Befragten für ein Verbot aus, 20% sind eher dafür. Am häufigsten wurde die psychische Gesundheit der jüngeren Generationen als Begründung angeführt (86%), gefolgt vom Suchtrisiko (83%) und dem unkontrollierten Zugang zu Desinformation und schädlichen Inhalten (78%).

Ab welchem Alter sollte die Nutzung sozialer Netzwerke erlaubt sein? Die meistgewählte Antwort (mit knapp über 40%) ist 16 Jahre. Dies ist ein Wendepunkt für Jugendliche in der Schweiz, da sie in den meisten Kantonen ab diesem Alter Bier konsumieren, Roller fahren oder im Kino Filme mit reiferen Inhalten ansehen dürfen.

Im Parlament wird das Thema bereits diskutiert und die von Watson befragten Politikerinnen und Politiker sind sich einig, dass etwas getan werden muss. Die Debatte fällt jedoch etwas nuancierter aus. Anstelle eines einfachen Verbots scheint die Idee zu überwiegen, dass die Inhalte der Plattformen reguliert werden sollten. Australien hat kürzlich die Nutzung sozialer Medien für unter 16-Jährige verboten, wie einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier erinnern. Dieses Verbot kann jedoch leicht umgangen werden und riskiert, die jüngeren Generationen in noch schwieriger zu überwachende Räume zu drängen.