Ausnahmezustand in Frankreich – um die 40 Grad erwartet

Keystone-SDA

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Die Hitzewelle in Teilen Europas sorgt in Frankreich für einen Ausnahmezustand: Der französische Wetterdienst verhängte für Sonntag nahezu im gesamten Land die höchste oder zweithöchste Warnstufe mit erwarteten Spitzentemperaturen zwischen 38 und 41 Grad. Derzeit gilt wegen der extremen Hitze für 60 Departements die zweithöchste Warnstufe Orange mit Werten bis zu 38 Grad.

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(Keystone-SDA) Die höchste Warnstufe Rot soll am Sonntag Météo France zufolge für 35 Departements gelten, einschliesslich der Millionenmetropole Paris. Für 45 weitere Departements wurde die Stufe Orange ausgerufen.

Frankreichs Regierung gibt Massnahmen vor

Die französische Regierung reagierte, vor allem im Hinblick auf die für Sonntag vielerorts in Frankreich geplante «Fête de la musique» : Nach einem Krisentreffen von Premierminister Sébastien Lecornu mit mehreren Ministerinnen und Ministern teilte sie mit, dass die Präfekte der Departements mit roter Warnstufe Verbote für Alkoholkonsum auf öffentlichen Wegen erlassen würden. Die Regierung rief allgemein dazu auf, den Alkoholkonsum bei dem in Frankreich gross gefeierten Musikfest zu begrenzen, um Rettungsdienste zu entlasten.

Bereits im Mai erlebten die Menschen in Frankreich eine extreme Hitzewelle. Météo France bezeichnete sie als «beispiellos, historisch, aussergewöhnlich» für den Monat.