Ausserrhoder Polizei zieht an Pfingsten einen Raser aus dem Verkehr

Keystone-SDA

Die Ausserrhoder Kantonspolizei hat am Sonntagnachmittag einen Raser angehalten. Zwischen Hundwil AR und Appenzell wurde das Auto des 23-Jährigen mit 164 anstatt der erlaubten 80 km/h gemessen. Seinen Führerausweis auf Probe musste er auf der Stelle abgeben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Abzug der Toleranz überschritt der Mann mit seinem Auto die Höchstgeschwindigkeit um 79 km/h, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. In Zusammenarbeit mit der Innerrhoder Polizei konnte er kurze Zeit nach der Messung angehalten werden. Der Neulenker wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Der 23-Jährige war nicht der einzige, der zwischen Hundwil und Appenzell zu schnell unterwegs war. Während rund einer Stunde passierten fünf Motorrad- und Personenwagenlenker die Messstelle mit Geschwindigkeiten von 105 bis 140 km/h, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie werden ebenfalls angezeigt. Weitere 17 Fahrzeuglenker erhielten für Geschwindigkeitsübertretungen jeweils eine Busse.

Bei zusätzlichen Kontrollen am Pfingstmontag auf der Strecke zur Schwägalp sowie im Sondertal fuhren 17 Personenwagen- und Motorradlenker zwischen 108 und 128 km/h schnell. Erlaubt gewesen wären 80. Sie werden angezeigt.

Rund 80 weitere Verkehrsteilnehmende waren ebenfalls zu schnell unterwegs. Bei ihnen blieb es gemäss Communiqué bei einer Ordnungsbusse.