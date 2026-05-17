Ausweislose Autofahrer in St. Gallen aus dem Verkehr gezogen

Keystone-SDA

Gleich vier Autofahrer ohne Führerausweis sind am Samstag in St. Gallen aus dem Verkehr gezogen worden. Alle wurden als fahrunfähig eingestuft, einer davon war zudem mit einem entwendeten Auto unterwegs, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Am Samstagmorgen, kurz vor 8.45 Uhr, geriet in St. Josefen SG ein 38-jähriger Mann in eine Verkehrskontrolle. Nebst seiner Fahrunfähigkeit besass er gemäss Communiqué keinen Führerausweis und war mit dem Auto eines Familienmitglieds unterwegs.

In Neuhaus SG hielt kurz nach 21.30 Uhr eine Patrouille einen 40-jährigen Mann zur Kontrolle an. Auch er habe keinen Führerausweis besessen und sei als fahrunfähig eingestuft worden. Zudem seien im Auto 10 Gramm Marihuana sichergestellt worden.

Gegen 22.15 Uhr zog die Polizei in St. Margrethen einen 21-Jährigen nach einer Fahrt in Schlangenlinien auf der A1 aus dem Verkehr. Auch er besitzt keinen Führerausweis.

Sonntagmorgens um 1 Uhr stoppte die Polizei in Wil SG einen Autofahrer, der durch eine rasante Fahrweise aufgefallen sei. Der 35-Jährige war gemäss Communiqué in einem entwendeten Auto unterwegs, besitzt keinen Führerausweis und wurde als fahrunfähig eingestuft.