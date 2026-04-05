Auto überrollt Kind in Regensdorf – erheblich verletzt

Keystone-SDA

Ein Kind ist am Sonntagnachmittag in Regensdorf von einem Auto überrollt worden. Es überlebte erheblich verletzt. Das vierjährige Mädchen war laut Polizei um die Ecke eines Parkhauses gerannt und gestolpert, als zur selben Zeit die 52-jährige Frau mit ihrem Auto das Parkhaus verliess.

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