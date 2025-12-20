The Swiss voice in the world since 1935
Auto überschlägt sich bei Unfall in Rüdlingen SH

Keystone-SDA

Bei der Kollision zweier Autos am Freitagabend in Rüdlingen SH hat sich ein Auto überschlagen. Der 18-jährige Lenker des Fahrzeugs wurde leicht verletzt, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei einer Strassenabzweigung sei der 18-Jährige und ein 79-jähriger Autofahrer kollidiert. Der jüngere Mann habe noch versucht, auszuweichen, dabei aber die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, schrieb die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung in der Nacht auf Samstag.

Daraufhin habe sich das Auto des Junglenkers überschlagen und sei in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zu Stehen gekommen. Der 18-Jährige sei in ein Spital gebracht worden. Die genaue Unfallursache wird laut der Polizei ermittelt.

