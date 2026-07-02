Auto brennt im Festungstunnel in Aarburg aus

Keystone-SDA

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Bei einem Fahrzeugbrand im Festungstunnel in Aarburg AG ist am Mittwoch ein Auto vollständig ausgebrannt. Der 63-jährige Lenker konnte sich selbständig und unverletzt in Sicherheit bringen, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Eine Polizeipatrouille hatte gegen 17.30 Uhr Rauch festgestellt, der aus dem Tunnel in Aarburg drang. Die aufgebotenen Feuerwehren konnten den Brand schliesslich löschen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der Festungstunnel musste wegen der Löscharbeiten und wegen der Schäden am Strassenbelag für über fünf Stunden gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Aargau steht eine technische Ursache beim Fahrzeug im Vordergrund.

Ebenfalls in Aarburg, auf der Oltnerstrasse, war kurz zuvor eine 61-jährige Lenkerin auf die Gegenbahn geraten und frontal in das Auto eines 68-Jährigen geprallt. Dessen Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei nahm der Verursacherin den Führerausweis ab und verzeigte sie.