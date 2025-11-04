The Swiss voice in the world since 1935
Auto brennt in der Stadt St. Gallen komplett aus

Keystone-SDA

Das Fahrzeug eines 59-jährigen Mannes ist am Montagabend an der Martinsbruggstrasse in der Stadt St. Gallen komplett ausgebrannt. Grund für den Brand war gemäss der Polizei ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Fahrer bemerkte Rauch aus der Motorhaube, hielt das Auto an und stieg aus. Dies schrieb die Stadtpolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Wenig später waren Flammen zu sehen und das Auto brannte komplett aus.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Fahrzeug wurde abtransportiert.

