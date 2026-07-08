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Auto durchbricht auf der A2 in Sursee LU Zaun und landet im Wald

Keystone-SDA

Ein 74-jähriger Autofahrer ist am Dienstag auf der Autobahn A2 bei Dagmersellen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Waldböschung hinuntergefahren. Er blieb unverletzt, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall passierte laut Polizeiangaben am Dienstag kurz vor dem Mittag auf der A2 in Fahrtrichtung Dagmersellen. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Auto rechts von der Fahrbahn ab, überquerte den Pannenstreifen und fuhr über die Leitplanke in die angrenzende Wiese. Anschliessend durchbrach das Fahrzeug einen Wildschutzzaun und kam erst an einer abfallenden Waldböschung zum Stillstand.

Der Sachschaden beträgt laut Mitteilung rund 20’000 Franken. Warum es zum Unfall kam, wird ermittelt.

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